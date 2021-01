Venezia | i Vigili del Fuoco entrano nella casa dell’uomo scomparso | lo trovano morto in uno scenario assurdo

(Di domenica 17 gennaio 2021) Gino Boscolo, un uomo di 75 anni ben noto nel paese di Sottomarina di Chioggia, è stato ritrovatoin circostanze molto strane. Era sparito da lungo tempo. E’ stato ritrovato in circostanze decisamente inusuali e drammatiche Gino Boscolo, un anzianodal paese di Sottomarina di Chioggia – in provincia di– di cui L'articolo proviene da Leggilo.org.

Solo dopo alcuni giorni si sono accorti della sua morte: il cadavere di un pensionato è stato ritrovato sotto montagne di vestiti accumulati in casa. E' accaduto oggi ...CHIOGGIA - Da un po' di giorni non si vedeva in giro e oggi pomeriggio, venerdì 15 gennaio, il ritrovamento del suo corpo ormai privo di vita sotto un accumulo di materiali, per la ...