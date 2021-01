Tomori Milan: le cifre dell’operazione (Di domenica 17 gennaio 2021) Tomori al Milan, accordo raggiunto tra Milan e Chelsea secondo Sky Sport UK: prestito con diritto di riscatto. Ecco le cifre Il Milan ha raggiunto l’accordo per l’acquisto di Tomori dal Chelsea. Secondo quanto affermato da Sky Sport UK, i rossoneri hanno chiuso per il centrale classe ’97 con la formula del prestito con diritto riscatto fissato intorno ai 28 milioni di euro. Un acquisto, quello di Tomori, che il Milan ufficializzerà nei primi giorni della prossima settimana con il centrale che arriverà in Italia nella giornata di martedì. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 gennaio 2021)al, accordo raggiunto trae Chelsea secondo Sky Sport UK: prestito con diritto di riscatto. Ecco leIlha raggiunto l’accordo per l’acquisto didal Chelsea. Secondo quanto affermato da Sky Sport UK, i rossoneri hanno chiuso per il centrale classe ’97 con la formula del prestito con diritto riscatto fissato intorno ai 28 milioni di euro. Un acquisto, quello di, che ilufficializzerà nei primi giorni della prossima settimana con il centrale che arriverà in Italia nella giornata di martedì. Leggi su Calcionews24.com

