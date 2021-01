Quando William d’Inghilterra disse alla regina Elisabetta che avrebbe sposato Kate Middleton

comis_william : RT @MarcoSanavia1: Quando i compagni sentono parlare di Istria e Dalmazia, avvertono già odore di fascismo. Desidero ricordare loro che la… - comis_william : RT @EntropicBazaar: Riconosci un cretino lesso dalla TV quando scaglia invettive contro chi 'nega l'esistenza del Virus'. 999.9999 si 1000… - comis_william : RT @boni_castellane: Sarebbe bastato così poco per i grillini. Sarebbe bastato dire: 'Sì siamo dei poveracci con le pezze al culo e il mutu… - louisgoldensun : lewis la mattina quando si sveglia e dici a william che vuole partire per NY e lasciare tutto: - Isideeeee : RT @CasaLettori: Quando la tua anima è pronta, lo sono anche le cose.? William Shakespeare, Enrico V -

Ultime Notizie dalla rete : Quando William

Vanity Fair.it

Per i reali britannici le piste da sci sono state una vera e propria passerella dove ognuno dei membri della famiglia ha avuto modo di interpretare la montagna con un look che coniugasse praticità e c ...Nella prima videocall del 2021 Kate Middleton e William non sono da soli. Insieme a loro c'è il principe George, ritratto in una foto iconica alle spalle ...