Prada Cup, le pagelle di oggi: Luna Rossa non convince, Ineos implacabile (Di domenica 17 gennaio 2021) Nottata di emozioni ad Auckland (Nuova Zelanda) dove si è disputata la terza giornata di regate della Prada Cup. Luna Rossa ha portato a casa il secondo punto grazie alla vittoria, ottenuta in maniera decisamente rocambolesca, contro American Magic. Non sembra voler interrompere il suo momento d'oro il Team Ineos UK che con il successo odierno comanda la classifica della manifestazione a punteggio pieno. Di seguito le pagelle della terza giornata. pagelle TERZA GIORNATA Prada CUP Luna Rossa 6: Giornata ondivaga come il mare mosso di Auckland quella dell'imbarcazione italiana. Il Challenger nostrano ha perso il match in cui ha regatato meglio e paradossalmente ha vinto quello nel quale ha palesato importanti difficoltà. La sufficienza ...

