Milan, Pioli: “Theo Hernandez e Calhanoglu assenze importanti ma col Cagliari saremo pronti” (Di domenica 17 gennaio 2021) Vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli che domani sarà impegnato contro il Cagliari per il posticipo del lunedì di Serie A. Il mister rossonero ha presentato la sfida ai sardi commentando anche le pessime notizie che arrivano dal consueto giro di tamponi per il Covid con la positività di due pedine fondamentali come Calhanoglu e Theo Hernandez.Cagliari-Milan, parla Piolicaption id="attachment 1074489" align="alignnone" width="603" Milan Pioli, getty images/caption"Dobbiamo essere pronti, l'avversario sarà determinato anche perché ha raccolto meno di quanto meritasse fin qui. Il Cagliari è una squadra di tutto rispetto che ha giocatori forti ed esperti", ha ... Leggi su itasportpress (Di domenica 17 gennaio 2021) Vigilia di campionato per ildi Stefanoche domani sarà impegnato contro ilper il posticipo del lunedì di Serie A. Il mister rossonero ha presentato la sfida ai sardi commentando anche le pessime notizie che arrivano dal consueto giro di tamponi per il Covid con la positività di due pedine fondamentali come, parlacaption id="attachment 1074489" align="alignnone" width="603", getty images/caption"Dobbiamo essere, l'avversario sarà determinato anche perché ha raccolto meno di quanto meritasse fin qui. Ilè una squadra di tutto rispetto che ha giocatori forti ed esperti", ha ...

marcoconterio : ????? Il #Milan è vicino a Mario #Mandzukic per l'attacco di Stefano Pioli. Parti sempre più vicine ?? @TuttoMercatoWeb - ZZiliani : Chi ironizza sui molti rigori fischiati al Milan non vuol vedere e riconoscere l’impressionante varietà e continuit… - Gazzetta_it : #Milan, fatta per #Meité in prestito dal #Torino niente più emergenza in mediana per #Pioli - __missmich : RT @salda__: «Mandzukic? Abbiamo una gara molto importante domani. Non posso commentare chi non è un giocatore del Milan. Ho fiducia nel cl… - calabbrish : RT @matteo_milan91: Stefano Pioli ha proprio lo stile Milan, ha capito l'eleganza che lo circonda -