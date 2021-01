Milan, l’ultimo weekend prima di Mandzukic. Tutto in pochi giorni (Di domenica 17 gennaio 2021) Mercoledi 13 gennaio, alle 23.18, la clamorosa indiscrezione di Sportitalia: Mario Mandzukic in orbita Milan. Quattro giorni dopo arriviamo all’ultimo weekend prima della fumata bianca, su accordi ormai impostati e che devono soltanto essere formalizzati. Non c’erano grandi valutazioni da fare, è stata subito una cosa molto seria, al punto che i sei mesi inizialmente concordati potrebbero diventare un contratto fino al 2022, direttamente o con un’opzione di rinnovo che scatterebbe a condizioni semplicissime. Tutto questo per trasmettere a Mandzukic il concetto (lui croato orgogliosissimo) che il Milan ci punta. In fondo, se Ibra a quasi 40 sta facendo quello che sta facendo, Super Mario classe 1986 può essere utilissimo alla causa. Non ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 gennaio 2021) Mercoledi 13 gennaio, alle 23.18, la clamorosa indiscrezione di Sportitalia: Marioin orbita. Quattrodopo arriviamo aldella fumata bianca, su accordi ormai impostati e che devono soltanto essere formalizzati. Non c’erano grandi valutazioni da fare, è stata subito una cosa molto seria, al punto che i sei mesi inizialmente concordati potrebbero diventare un contratto fino al 2022, direttamente o con un’opzione di rinnovo che scatterebbe a condizioni semplicissime.questo per trasmettere ail concetto (lui croato orgogliosissimo) che ilci punta. In fondo, se Ibra a quasi 40 sta facendo quello che sta facendo, Super Mario classe 1986 può essere utilissimo alla causa. Non ...

