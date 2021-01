LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa vince con American Magic e cede a Ineos. Scuffia per gli statunitensi! (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI Luna Rossa CONTRO American Magic LA CRONACA DELLA SCONFITTA DI Luna Rossa CON Ineos PER 18? 6.13 Si conclude qui la nostra DIRETTA LIVE della terza giornata di regate della Prada Cup. L’appuntamento, come detto, con Luna Rossa è fissato per la notte di venerdì 22 gennaio ovviamente alle ore 3.00. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. 6.10 Si chiude una giornata comunque positiva per Luna Rossa che ha portato a casa un punto e ha dimostrato in maniera inequivocabile la sua competitività anche in condizioni di vento forte, almeno ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DICONTROLA CRONACA DELLA SCONFITTA DICONPER 18? 6.13 Si conclude qui la nostradella terza giornata di regate dellaCup. L’appuntamento, come detto, conè fissato per la notte di venerdì 22 gennaio ovviamente alle ore 3.00. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. 6.10 Si chiude una giornata comunque positiva perche ha portato a casa un punto e ha dimostrato in maniera inequivocabile la sua competitività anche in condizioni di vento forte, almeno ...

zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Ineos UK vince la prima regata con 18” di vantaggio su Luna Rossa. Attesa per la sfida c… - zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: iniziata da regata tra Luna Rossa e American Magic. Ineos UK a punteggio pieno -… - zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa con 17” di vantaggio su Ineos UK al 2° gate - #Prada #DIRETTA: #Rossa… - zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: annullata la regata tra Luna Rossa e Ineos UK a causa dell’instabilità del vento -… - zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa in ritardo di 28” al terzo gate da American Magic. Ineos UK a punteggio pien… -