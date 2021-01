L’Inter domina la Juve: 2-0, è sua la sfida scudetto. Le reti dell’ex Vidal e di Barella. Nerazzurri in testa col Milan (che deve ancora giocare) (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’Inter domina si aggiudica per 2-0 la sfida scudetto con la Juventus. Decisive le reti dell’ex Vidal e di Barella che regalano alla squadra di Conte i tre punti che la portano a 40, in vetta con il Milan, che deve giocare domani a Cagliari. La squadra di Pirlo resta invece a 33 punti ma con la gara con il Napoli da recuperare. L’Inter non batteva complessivamente la Juventus da 8 confronti, l’ultima vittoria (2-1) datata settembre 2016. Per Conte è il primo successo contro la Juve da allenatore. Per l’occasione Conte inserisce Young, al posto di Darmian non al meglio, sulla fascia sinistra, per il resto formazione tipo. Sul fronte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021)si aggiudica per 2-0 lacon lantus. Decisive lee diche regalano alla squadra di Conte i tre punti che la portano a 40, in vetta con il, chedomani a Cagliari. La squadra di Pirlo resta invece a 33 punti ma con la gara con il Napoli da recuperare.non batteva complessivamente lantus da 8 confronti, l’ultima vittoria (2-1) datata settembre 2016. Per Conte è il primo successo contro lada allenatore. Per l’occasione Conte inserisce Young, al posto di Darmian non al meglio, sulla fascia sinistra, per il resto formazione tipo. Sul fronte ...

pisto_gol : Int-Juv 2:0 AConte stravince la sfida con Pirlo, l’Inter domina la Juve a centrocampo, A.Vidal segna l’1:0, Lukaku… - FcInterNewsit : 95' - Non c'è più tempo, finisce qui a #SanSiro! L'@Inter domina in lungo e in largo la @juventusfc vincendo 2-0 gr… - Noovyis : (L’Inter domina la Juve: la sfida scudetto finisce 2-0. Reti dell’ex Vidal e di Barella. Nerazzurri in testa col Mi… - Marcell78225090 : RT @pisto_gol: Int-Juv 2:0 AConte stravince la sfida con Pirlo, l’Inter domina la Juve a centrocampo, A.Vidal segna l’1:0, Lukaku e Lautaro… - labibbiafcim : RT @pisto_gol: Int-Juv 2:0 AConte stravince la sfida con Pirlo, l’Inter domina la Juve a centrocampo, A.Vidal segna l’1:0, Lukaku e Lautaro… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter domina Inter - Bologna, 3-1, Serie A 2020 giornata 10, La Repubblica La Repubblica