Juventus, Paratici: “Conte e Vidal hanno scritto la storia. Mandzukic? Sapevo che sarebbe tornato” (Di domenica 17 gennaio 2021) “E’ un piacere giocare queste gare, purtroppo non ci sono i tifosi: è sempre una partita bella e speciale. Conte? E’ un grande allenatore, ha fatto la storia della Juventus prima da calciatore e poi da allenatore, ha vinto tre scudetti e possono solamente ringraziarlo perché è stato fondamentale, sono stati tre anni fantastici. Io gli voglio bene, per forza di cose lui cercherà di fare il meglio e noi ugualmente”. Lo ha dichiarato il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, a pochi minuti dal posticipo di lusso della diciottesima giornata tra Inter e Juventus. “E’ una partita di cartello del campionato italiano, non per niente si chiama Derby d’Italia, bisogna affrontarla con determinazione e concentrazione – ha proseguito il dirigente bianconero ai microfoni di Sky Sport ... Leggi su sportface (Di domenica 17 gennaio 2021) “E’ un piacere giocare queste gare, purtroppo non ci sono i tifosi: è sempre una partita bella e speciale.? E’ un grande allenatore, ha fatto ladellaprima da calciatore e poi da allenatore, ha vinto tre scudetti e possono solamente ringraziarlo perché è stato fondamentale, sono stati tre anni fantastici. Io gli voglio bene, per forza di cose lui cercherà di fare il meglio e noi ugualmente”. Lo ha dichiarato il direttore sportivo della, Fabio, a pochi minuti dal posticipo di lusso della diciottesima giornata tra Inter e. “E’ una partita di cartello del campionato italiano, non per niente si chiama Derby d’Italia, bisogna affrontarla con determinazione e concentrazione – ha proseguito il dirigente bianconero ai microfoni di Sky Sport ...

ZZiliani : Come mai il caso #Suarez non appassiona più? Beh, c’è un alto dirigente della #Juventus (#Paratici) che smuove Mini… - ZZiliani : I due massimi dirigenti della #Juventus che avviano e perfezionano l’acquisto di uno dei campioni più famosi del mo… - ZZiliani : #Suarez che chiede alla #Juventus di ringraziare l'Università di Perugia per la disponibilità. Il ds Cherubini che… - ninoBertolino : RT @GoalItalia: Paratici ringrazia Conte prima di #InterJuve: 'Ci ha dato molto, tre anni fantastici' ?? - napolista : Paratici: “Sapevo che Mandzukic sarebbe tornato ad alti livelli” Il dirigente della Juventus a Sky Sport: “Conte ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Paratici Mercato Juventus, Paratici sogna il grande colpo a parametro zero Virgilio Sport Juventus, Paratici: «Con l’Inter partita di cartello. Su Vidal e Conte…»

Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato prima della partita contro l’Inter. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ai microfoni di Sky Sport, Fabio Paratici ha ...

Inter-Juventus, Paratici: “Conte grande allenatore, posso solo ringraziarlo. Vidal? Ognuno prende la propria strada”

Il dirigente bianconero ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dal Derby d'Italia, soffermandosi anche sull'importanza della gara ...

Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato prima della partita contro l’Inter. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ai microfoni di Sky Sport, Fabio Paratici ha ...Il dirigente bianconero ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dal Derby d'Italia, soffermandosi anche sull'importanza della gara ...