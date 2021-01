Il rischio di mischiare test rapidi e molecolari Sebastiani | «Così si abbassa la percentuale di positività»

(Di domenica 17 gennaio 2021) Quanto sono affidabili i? La risposta è stata data fin dalla loro approvazione: non quanto i tamponi. Si parla di percentuali di sensibilità che variano tra il 75% e l’85%.utili, sì, ma non alternativi. Eppure da mesi ormai vengono utilizzati massicciamente nei territori per rendere più snello ed efficace il tracciamento, mandato in tilt dalla seconda violenta ondata di Covid esplosa a ottobre 2020. A partire dal 15 gennaio, alle Regioni è stato consentito di inviare al Ministero della Salute anche il numero diantigenici eseguiti giornalmente. Ora nel bollettino i risultati derivanti da i due tipi divengono uniti e il tasso diviene calcolato sulla base di entrambi i dati. Le conseguenze di questa scelta, però, ...

