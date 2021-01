Gianroberto Casaleggio: sei gradi di separazione (Di domenica 17 gennaio 2021) Con questa rubrica ogni settimana vogliamo regalarvi uno stralcio degli scritti di Gianroberto Casaleggio. Per ricordare parte di quel pensiero, di quelle idee che lo hanno portato a fondare il MoVimento 5 Stelle e il suo cuore pulsante: il Progetto Rousseau. Di seguito uno stralcio del libro “Veni, vidi, web” pubblicato nel 2015. Capire le Reti significa capire il pensiero nascosto della realtà e le proprietà degli insiemi, oltre a quelle delle singole parti. John Guare, scrittore e commediografo americano, pubblicò nel 1990 il libro “Sei gradi di separazione” ispirato alla storia vera di David Hampton, un impostore che convinse un’intera comunità di essersi laureato ad Harvard e figlio del famoso attore Sidney Poitier. Il testo di Guare divenne un grande successo teatrale e ne fu anche prodotto un film con Donald ... Leggi su ilblogdellestelle (Di domenica 17 gennaio 2021) Con questa rubrica ogni settimana vogliamo regalarvi uno stralcio degli scritti di. Per ricordare parte di quel pensiero, di quelle idee che lo hanno portato a fondare il MoVimento 5 Stelle e il suo cuore pulsante: il Progetto Rousseau. Di seguito uno stralcio del libro “Veni, vidi, web” pubblicato nel 2015. Capire le Reti significa capire il pensiero nascosto della realtà e le proprietà degli insiemi, oltre a quelle delle singole parti. John Guare, scrittore e commediografo americano, pubblicò nel 1990 il libro “Seidi” ispirato alla storia vera di David Hampton, un impostore che convinse un’intera comunità di essersi laureato ad Harvard e figlio del famoso attore Sidney Poitier. Il testo di Guare divenne un grande successo teatrale e ne fu anche prodotto un film con Donald ...

