Dai creatori di You di Netflix una nuova serie dal libro di Caroline Kepnes, Providence (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il filo rosso che unisce i creatori di You di Netflix con Caroline Kepnes, autrice della saga letteraria sull'amore tossico adattata finora in due stagioni di successo, si allarga ora ad un altro romanzo della stessa scrittrice. La showrunner di You di Netflix Sera Gamble – al momento a lavoro sulla terza stagione della serie – collaborerà con Berlanti Productions e Alloy Entertainment per adattare il libro Providence di Caroline Kepnes, ma stavolta per Peacock, lo streamer della NBCU. Il progetto è attualmente in fase di sviluppo: Sera Gamble scriverà la serie collaborando con l'autore di You di Netflix Neil Reynolds. Entrambi saranno produttori esecutivi della ...

