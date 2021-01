Covid, condizioni Gresini ancora gravi: come sta (Di domenica 17 gennaio 2021) “Le condizioni cliniche generali di Fausto sono ancora gravi per il perdurare della polmonite da Covid che compromette molto l’ossigenazione del sangue, rendendo necessario continuare la ventilazione meccanica concomitante a sedazione per mantenere sufficiente l’ossigeno nel sangue”. Sono le parole del Dottor Nicola Cilloni dell’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna sulle condizioni di Fausto Gresini, ricoverato presso il reparto di terapia intensiva. “Fortunatamente gli altri organi non sono attualmente danneggiati. Sono state pianificate delle manovre posturali e l’ausilio di particolari farmaci inalatori con l’obiettivo di migliorare la respirazione”, aggiunge il medico. Il manager e campione di motociclismo era stato ricoverato il 30 dicembre in terapia intensiva a ... Leggi su funweek (Di domenica 17 gennaio 2021) “Lecliniche generali di Fausto sonoper il perdurare della polmonite dache compromette molto l’ossigenazione del sangue, rendendo necessario continuare la ventilazione meccanica concomitante a sedazione per mantenere sufficiente l’ossigeno nel sangue”. Sono le parole del Dottor Nicola Cilloni dell’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna sulledi Fausto, ricoverato presso il reparto di terapia intensiva. “Fortunatamente gli altri organi non sono attualmente danneggiati. Sono state pianificate delle manovre posturali e l’ausilio di particolari farmaci inalatori con l’obiettivo di migliorare la respirazione”, aggiunge il medico. Il manager e campione di motociclismo era stato ricoverato il 30 dicembre in terapia intensiva a ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid condizioni Covid, condizioni Gresini ancora gravi: come sta Adnkronos Napoli: la nuova vita di Vincenzo, grazie al cuore artificiale riabbraccia i 6 figli e conosce il primo nipote

Ma non è Vincenzo Ruocco, il protagonista di questa storia, a raccontare il dolore della lontananza dalla numerosa famiglia e la gioia degli abbracci ritrovati (con tutte le precauzioni anti-Covid ...

I giusti strumenti di finanziamento

L’entità del Next Generation Eu impone una riduzione degli interventi a fondo perduto e il ricorso alle energie del mercato ...

