Bettini attacca Renzi | ' Un irresponsabile | odia Conte e l' alleanza Pd-M5s-Leu'

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Bettini attacca

Sky Tg24

Idea rimpasto per il Conte ter: la delega ai Servizi potrebbe andare a Guerini. Veto 5s sulla Boschi Si attende il testo del Recovery ma si lavora al Conte ter. La trattativa nella maggioranza giallor ...La crisi in diretta. Questa sera l'appuntamento decisivo per il destino dell'esecutivo. Renzi potrebbe ritirare le sue ministre. Zingaretti: ...