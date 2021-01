Udinese, in bilico Gotti: i friulani non vincono da sette partite, il tecnico rischia l’esonero (Di domenica 17 gennaio 2021) In bilico la posizione di Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, in seguito alla sconfitta per 2-1 patita a Marassi contro la Sampdoria. I friulani sono ormai a secco di vittorie da sette partite e hanno raccolto appena tre punti nelle ultime 7 partite, con ben quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. Contro i blucerchiati è continuato il periodo no nonostante la formazione non abbia affatto meritato la sconfitta, giunta subendo una rimonta: dopo il vantaggio di De Paul sono infatti arrivati il rigore di Candreva e la zuccata di Torregrossa. Ore di valutazione quindi per la società friulana: si deve decidere chi guiderà la squadra in vista delle sfide proibitive contro Atalanta e Inter. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 gennaio 2021) Inla posizione di Lucadell’, in seguito alla sconfitta per 2-1 patita a Marassi contro la Sampdoria. Isono ormai a secco di vittorie dae hanno raccolto appena tre punti nelle ultime 7, con ben quattro sconfitte nelle ultime cinque. Contro i blucerchiati è continuato il periodo no nonostante la formazione non abbia affatto meritato la sconfitta, giunta subendo una rimonta: dopo il vantaggio di De Paul sono infatti arrivati il rigore di Candreva e la zuccata di Torregrossa. Ore di valutazione quindi per la società friulana: si deve decidere chi guiderà la squadra in vista delle sfide proibitive contro Atalanta e Inter. SportFace.

