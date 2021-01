Torino-Spezia, Italiano: “Giusto spirito per rimanere in Serie A, punto soddisfacente. Espulsione a Vignali? Non deve più accadere” (Di sabato 16 gennaio 2021) Non puoi fare un’entrata del genere e rischiare grosso, è un principio fondamentale. Queste cose capitano, ma non devono più succedere. L’inferiorità numerica poi diventa un macignoDopo il pareggio a reti bianche, maturato durante il match di questo pomeriggio tra Torino e Spezia, l'allenatore bianconero, Vincenzo Italiano, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, analizzato la gara dell'Olimpico "Grande Torino", nel post gara del match valevole per la diciottesima giornata di Serie A. Di seguito le dichiarazioni del tecnico degli "Acquilotti". "Sono convinto che rimanere in 10 in Serie A è difficile, ma se i ragazzi pareggiano non subendo gol e avendo più palle gol dell'avversario lo spirito è quello Giusto. In questo momento ... Leggi su mediagol (Di sabato 16 gennaio 2021) Non puoi fare un’entrata del genere e rischiare grosso, è un principio fondamentale. Queste cose capitano, ma non devono più succedere. L’inferiorità numerica poi diventa un macignoDopo il pareggio a reti bianche, maturato durante il match di questo pomeriggio tra, l'allenatore bianconero, Vincenzo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, analizzato la gara dell'Olimpico "Grande", nel post gara del match valevole per la diciottesima giornata diA. Di seguito le dichiarazioni del tecnico degli "Acquilotti". "Sono convinto chein 10 inA è difficile, ma se i ragazzi pareggiano non subendo gol e avendo più palle gol dell'avversario loè quello. In questo momento ...

