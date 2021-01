Star Wars | Millie Bobby Brown è la Principessa Leia in un video deepfake

jero_colomina : El de mi hermano JAJSJJSJSJS le ha puesto de nombre el del star wars - gemin_steven98 : RT @wireditalia: Baby Yoda e il Mandaloriano sono i protagonisti delle elaborazioni grafiche del brasiliano Butcher Billy: l'obiettivo è ce… - attendaunattimo : non ho mai visto Star Wars in tutta la mia vita ma istg sono pronta a morire per baby yoda - RobRe62 : RT @wireditalia: Baby Yoda e il Mandaloriano sono i protagonisti delle elaborazioni grafiche del brasiliano Butcher Billy: l'obiettivo è ce… - gubsholland : io continuo a dire che la marvel e star wars mi hanno migliorato la vita ma in realtà me l’hanno rovinata -

Ultime Notizie dalla rete : Star Wars

L'Insolenza di R2-D2

Anthony Mackie's new sci-fi action movie is currently the most popular title on Netflix after having just debuted yesterday.Il regista dell'ultimo e bellissimo episodio di Star Wars: The Mandalorian 2 ha commentato il cameo dell'attore via Twitter a un mese di distanza ...