Sid Vicious | l' icona del punk

(Di sabato 16 gennaio 2021) La mattina del 2 febbraio 1979 Sidviene trovato morto a New York. Causa del decesso: overdose da eroina. Anni: 21. Professione: musicista. Sono passati quarant'anni. Per molti è solo una parte di vita, per alcuni è una vita intera, per altri, meno fortunati, è il doppio di una vita vissuta. Come è stato per Sid. Il suo vero nome era John Simon Ritchie, poi John Beverley, dal cognome del secondo marito della madre. Ma probabilmente sono in pochi a ricordarselo. Per tutti era Sid. Bassista dei Sex Pistols,e martire del. Sid era il. Negli anni 70 tutto stava cambiando in Inghilterra, e non solo nella musica, ma soprattutto nel panorama politico. La crisi economica, le manifestazioni, gli scontri, gli scioperi tra cui il più noto del 1974 dei minatori. I teenager non ...