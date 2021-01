Sanremo 2021, probabile rivoluzione: rinvio e niente pubblico, le ipotesi (Di sabato 16 gennaio 2021) La kermesse nella morsa delle incognite: ipotesi pubblico sempre più lontana, sul tavolo anche l'idea slittamento della manifestazione L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 16 gennaio 2021) La kermesse nella morsa delle incognite:sempre più lontana, sul tavolo anche l'idea slittamento della manifestazione L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Agenzia_Ansa : #Musica - Emma e Alessandra pronte con 'Pezzo di cuore' per #Sanremo - #ANSA @MarroneEmma @AmorosoOF - Radio1Rai : 'Pezzo di cuore', il duetto che celebra l'amicizia tra donne e guarda a Sanremo: dopo 11 anni di carriere diverse,… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Ermal Meta: 'La canzone per Sanremo? Me l'ero dimenticata' [di Gino Castaldo] - Pagliacci8 : @perchetendenza @Sanremo_2021 fare 14 giorni di quarantena, più tampone negativo e tenere lavoratori e pubblico in… - DVecchiaccio : @Sanremo_2021 La vastità... -