Sampdoria-Udinese | Gotti | “La nostra classifica fa paura | oggi dovevamo raccogliere di più”

Leggi su mediagol

(Di domenica 17 gennaio 2021) Altro passo falso per l'che cede 2-1 alla.Il tecnico dei friulani, Luca, ai microfoni di Dazn, ha analizzato la prestazione dei suoi che hanno bisogno di uscire da un momento di crisi nera."Penso che per 70’ l’abbia fatto una buona partita raccogliendo meno di quanto poteva. Fino all’occasione del rigore non c’era sensazione di pericolo, ci siamo un po’ abbassati ma con laè normale. Non mi è piaciuta la reazione al pareggio quella sì, abbiamo avutoe Torregrossa ci ha punito. Abbiamo una brutta, veniamo da una partita persa al 90’ dove stiamo tanto a riflettere, a ragionare, a spingerci uno con l’altro. La partita è stata tosta e ben giocata per larghi tratti, poi col rigore sono ...