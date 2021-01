Prandelli: «La mia vittoria più bella? Forse quella contro la Juve» (Di sabato 16 gennaio 2021) L’emozione per la vittoria in casa della Juventus sono ancora vive nella memoria del tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha rilasciato un’intervista a Sportweek in cui ha parlato delle sue emozioni al momento del ritorno a Firenze. Le sue parole vittoria PIU’ bella – «Potrei dire quella con la Juve adesso, o l’altra, sempre a Torino, siglata da Osvaldo in rovesciata, ma la partita che mi ha segnato di più come persona è stata quella che abbiamo dedicato a Stefano Borgonovo, ai tempi malato e poi morto di Sla. Dopo, tutti sono saliti sul carro, ma all’inizio la volevamo in pochi, quella partita; su tutti, io e Carlo Pallavicino, il procuratore di Stefano. Andavamo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) L’emozione per lain casa dellantus sono ancora vive nella memoria del tecnico della Fiorentina CesareIl tecnico della Fiorentina Cesareha rilasciato un’intervista a Sportweek in cui ha parlato delle sue emozioni al momento del ritorno a Firenze. Le sue parolePIU’– «Potrei direcon laadesso, o l’altra, sempre a Torino, siglata da Osvaldo in rovesciata, ma la partita che mi ha segnato di più come persona è statache abbiamo dedicato a Stefano Borgonovo, ai tempi malato e poi morto di Sla. Dopo, tutti sono saliti sul carro, ma all’inizio la volevamo in pochi,partita; su tutti, io e Carlo Pallavicino, il procuratore di Stefano. Andavamo ...

Cobretti_80 : Che patetici i Viola mamma mia. Prandelli è proprio nel posto giusto. - MicheleInnocent : @PietroLazze Meno male che Prandelli nn voleva scambi di scontenti...... mamma mia a chi siamo in mano - NackaSkoglund89 : RT @MatteDj23: alla collezione di pugnalate al cuore manca solo l’eliminazione dalla coppitalia per mano di prandelli, che odio visceralmen… - SorellaBaderla : RT @MatteDj23: alla collezione di pugnalate al cuore manca solo l’eliminazione dalla coppitalia per mano di prandelli, che odio visceralmen… - MatteDj23 : alla collezione di pugnalate al cuore manca solo l’eliminazione dalla coppitalia per mano di prandelli, che odio vi… -