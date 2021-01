Napoli, dopo Osimhen un altro azzurro positivo al coronavirus: il comunicato (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra ad accezione di Fabian Ruiz. Il calciatore spagnolo è risultato positivo e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio“. Questa la comunicazione del Napoli attraverso il suo profilo Tweet. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra ad accezione di Fabian Ruiz. Il calciatore spagnolo è risultatoe osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio“. Questa la comunicazione delattraverso il suo profilo Tweet. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

