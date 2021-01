LIVE Speed skating | Europei 2021 in DIRETTA | a Heerenveen si parte con i 500m femminili!

Leggi su oasport

(Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma della prima giornata – La presentazione degli11:32 Irene Schouten fa subito la voce grossa e arriva al traguardo con il crono di 39?868, l’estone attardata di oltre due secondi (41?896). 11:30 Si! 11:27 E’ ormai tutto pronto, nella prima batteria vedremo impegnate l’estone Kristiine Kalev e l’olandese Irene Schouten. 11:24 Si inizia con imetri femminili, Linda Rossi sarà innza nella terza heat, Francesca Lollobrigida nella decima, nonché ultima. 11:21 Il programma di giornata prevede ie i 3000m valevoli per l’Allround e ie i 1000m valevoli per la classifica sprint. 11:18 Al maschile sarà interessante vedere se i russi riusciranno a ...