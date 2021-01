Latina, festa di compleanno in un circolo privato e clienti nel pub dopo le 18: scattano le sanzioni (Di sabato 16 gennaio 2021) Continua senza sosta l’ attività di controllo da parte degli agenti di Polizia per verificare l’applicazione della normativa vigente di contrasto all’epidemia del virus Covid – 19. Nella giornata di ieri il Questore di Latina ha disposto mirati servizi straordinari di controllo, svolti da una task-Force sull’intero territorio della provincia che ha compreso Polizia di Stato, Carabinieri e Polizie Locali. I controlli Nel pomeriggio di ieri, i poliziotti della Questura di Latina hanno scoperto che in un circolo privato del capoluogo pontino si era tenuta una festa di compleanno in spregio alle misure di contenimento epidemiologico emanate dal Governo. Gli agenti, hanno elevato una sanzione amministrativa al titolare del circolo per non aver rispettato le norme ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 16 gennaio 2021) Continua senza sosta l’ attività di controllo da parte degli agenti di Polizia per verificare l’applicazione della normativa vigente di contrasto all’epidemia del virus Covid – 19. Nella giornata di ieri il Questore diha disposto mirati servizi straordinari di controllo, svolti da una task-Force sull’intero territorio della provincia che ha compreso Polizia di Stato, Carabinieri e Polizie Locali. I controlli Nel pomeriggio di ieri, i poliziotti della Questura dihanno scoperto che in undel capoluogo pontino si era tenuta unadiin spregio alle misure di contenimento epidemiologico emanate dal Governo. Gli agenti, hanno elevato una sanzione amministrativa al titolare delper non aver rispettato le norme ...

