Inverno gelido a Napoli: torna la neve sul Vesuvio (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Prosegue l'Inverno gelido su Napoli. Nell'ondata di freddo che sta colpendo in queste ore tutto il Paese nel capoluogo campano il landscape della città si "colora" di bianco con la neve che torna sul Vesuvio. Nonostante la bella giornata di sole gli effetti del vento di maestrale non tardano ad arrivare. Il vento soffia sulla città con raffiche di 45 chilometri all'ora; in nottata in città la mercurio scenderà a zero gradi, mentre arriverà anche a sottozero nelle zone dell'entro terra vesuviano. Si prospetta difatti un Inverno gelido a Napoli. Il vento di Burian, proveniente dal nord Europa, dovrebbe far capolino in città già da metà gennaio. L'articolo proviene da ...

