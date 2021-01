Covid, due decessi al Frangipane (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (Av) – Nella mattinata di oggi è deceduta una 76enne di Frigento e un 78enne di Bonito, entrambi ricoverati in Terapia Intensiva. Presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati: 2 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva 2 pazienti (su 12 posti letto) in Medicina Covid 10 pazienti in Area Covid: 7 (su 16 posti letto) in Medicina e 3 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (Av) – Nella mattinata di oggi è deceduta una 76enne di Frigento e un 78enne di Bonito, entrambi ricoverati in Terapia Intensiva. Presso il P.O. “” di Ariano Irpino risultano ricoverati: 2 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva 2 pazienti (su 12 posti letto) in Medicina10 pazienti in Area: 7 (su 16 posti letto) in Medicina e 3 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

