Contratti chiusi per coronavirus: ecco la novità nel dl Giustizia (Di sabato 16 gennaio 2021) Il dl Giustizia ha ricevuto l’ok della Camera e quindi ormai è legge, essendo stato approvato in via definitiva. Tra le varie rilevanti disposizioni che tale provvedimento introduce, ce n’è una che merita qui particolare considerazione. Ci riferiamo alla previsione del tentativo obbligatorio di mediazione, prima di citare per danni colui il quale si è reso inadempiente rispetto ad uno o più obblighi contrattuali, a causa del vero e proprio “terremoto” socio-economico, oltre che sanitario, rappresentato dall’epidemia di Covid-19 e dal conseguente lockdown. Vediamo allora più nel dettaglio quali sono i contenuti di questa novità. Se ti interessa saperne di più sulla specifica procedura denominata “negoziazione assistita”, come funziona, da quale legge è regolata e chi può farla, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 16 gennaio 2021) Il dlha ricevuto l’ok della Camera e quindi ormai è legge, essendo stato approvato in via definitiva. Tra le varie rilevanti disposizioni che tale provvedimento introduce, ce n’è una che merita qui particolare considerazione. Ci riferiamo alla previsione del tentativo obbligatorio di mediazione, prima di citare per danni colui il quale si è reso inadempiente rispetto ad uno o più obblighi contrattuali, a causa del vero e proprio “terremoto” socio-economico, oltre che sanitario, rappresentato dall’epidemia di Covid-19 e dal conseguente lockdown. Vediamo allora più nel dettaglio quali sono i contenuti di questa. Se ti interessa saperne di più sulla specifica procedura denominata “negoziazione assistita”, come funziona, da quale legge è regolata e chi può farla, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google ...

Ghido85 : @XxJoe30031xX @Obsidian Non quelli già annunciati, ma quelli con già contratti chiusi. - aviaitalia : @VodafoneIT ricevuta fattura per attivazione linea mai avvenuta, il call center non raccoglie reclami per contratti… - LisaSunight : Mentre i #musei restano chiusi perché fare altrimenti sarebbe 'economicamente svantaggioso', e consorzi e cooperati… - webvandilli : Se vuoi capire come aumentare le vendite, devi misurare le tue azioni e correggere il tiro, hai mai creato una sche… -

Ultime Notizie dalla rete : Contratti chiusi Ales non rinnova i contratti ai lavoratori: i musei saranno chiusi anche dopo il 15 gennaio? Finestre sull'Arte Northrop Grumman sviluppa nuove capacità di combattimento dell’F-35 nel settore delle comunicazioni, delle contromisure e della guerra elettronica

Northrop Grumman ha chiuso un contratto con Lockheed Martin per sviluppare nuove funzionalità per la difesa e l’auto-protezione del caccia multiruolo di quinta generazione F-35 Lightning II. Come ...

Il Covid mette in quarantena tutta la polizia municipale di Campo nell'Elba

Nel comune di Campo nell’Elba i sei vigili urbani sono in isolamento da ieri. A Capoliveri assunti due agenti con contratti a termine per garantire il servizio ...

Northrop Grumman ha chiuso un contratto con Lockheed Martin per sviluppare nuove funzionalità per la difesa e l’auto-protezione del caccia multiruolo di quinta generazione F-35 Lightning II. Come ...Nel comune di Campo nell’Elba i sei vigili urbani sono in isolamento da ieri. A Capoliveri assunti due agenti con contratti a termine per garantire il servizio ...