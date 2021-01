Chi è Marco Costantini, il compagno di Matilde Brandi che l’ha lasciata (Di sabato 16 gennaio 2021) Chi è Marco Costantini il compagno di Matilde Brandi che l’ha lasciata. Dopo essere stata eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip 5 per Matilde Brandi è arrivato un altro duro colpo: il compagno Marco Costantini l’ha lasciata per un’altra donna. Il nome di Marco Costantini non è particolarmente noto al mondo dello spettacolo, se non fosse per il suo legame sentimentale con Matilde Brandi. Nato a Roma nel 1964, il cinquantaseienne capitolino lavora come commercialista e sembra non amare particolarmente le luci dei riflettori. Il suo curriculum evidenzia diverse qualità ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 gennaio 2021) Chi èildiche. Dopo essere stata eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip 5 perè arrivato un altro duro colpo: ilper un’altra donna. Il nome dinon è particolarmente noto al mondo dello spettacolo, se non fosse per il suo legame sentimentale con. Nato a Roma nel 1964, il cinquantaseienne capitolino lavora come commercialista e sembra non amare particolarmente le luci dei riflettori. Il suo curriculum evidenzia diverse qualità ...

Ultime Notizie dalla rete : Chi Marco Marco Giallini, chi è la nuova fidanzata Stella Scarafoni Metropolitan Magazine Crisi governo, Travaglio: «Tutti dicono che Conte farà un partito per far rieleggere chi passa con lui, ma è una balla»

«Tutti dicono che» Conte «farà un partito per far rieleggere chi passa con lui. Ma è una balla». Lo sottolinea nel suo editoriale di oggi Marco Travaglio. Ciò che il premier offre – spiega il direttor ...

Tardelli: "Anche il Napoli per lo scudetto. Ma c'è un grosso guaio..."

Dipende per chi. Un pari o un k.o. dell’Inter andrebbe tutto a vantaggio ... A parlare a La Gazzetta dello Sport è Marco Tardelli, illustre doppio "ex" di Inter e Juventus. "Scudetto? La lista è ampia ...

