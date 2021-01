Calendario Serie A calcio oggi: partite 16 gennaio, tv, streaming, programma SKY e DAZN (Di sabato 16 gennaio 2021) Dopo l’anticipo di ieri, che nel derby di capitolino ha visto la Lazio trionfare 3-0 sulla Roma, la Serie A di calcio è pronta a tornare oggi – sabato 16 gennaio – con la seconda delle quattro parti su cui è spalmato il diciottesimo turno del girone d’andata. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi. Il menù odierno si comporrà di tre partite, Bologna-Verona (h 15 su Sky Sport), Torino-Spezia (h 18 su Sky Sport) e infine Sampdoria-Udinese (h 20.45 su Sky Sport), in un concentrato di match che potrebbe cambiare, e non di poco, le sorti delle classifica nei quartieri caldi della zona salvezza. Andiamo quindi a vedere programma, orari e tv di oggi. Sabato 16 ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) Dopo l’anticipo di ieri, che nel derby di capitolino ha visto la Lazio trionfare 3-0 sulla Roma, laA diè pronta a tornare– sabato 16– con la seconda delle quattro parti su cui è spalmato il diciottesimo turno del girone d’andata. Attiva ora. Guarda 3diA TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi. Il menù odierno si comporrà di tre, Bologna-Verona (h 15 su Sky Sport), Torino-Spezia (h 18 su Sky Sport) e infine Sampdoria-Udinese (h 20.45 su Sky Sport), in un concentrato di match che potrebbe cambiare, e non di poco, le sorti delle classifica nei quartieri caldi della zona salvezza. Andiamo quindi a vedere, orari e tv di. Sabato 16 ...

Notiziedi_it : Partite Serie A, prossimo turno: Calendario 18° giornata in TV su Sky e Dazn - giorgiotaglioni : Il venerdì sera c'è solo @welikeduel! ?? La @OfficialASRoma non scende in campo in segno di protesta contro il Calen… - Trasis874 : @robypava Scusi ma la ASL Napoli 1 non si occupava del calendario della serie A, perché si occupa delle vaccinazioni - raspa90 : RT @cheTVfa: ?? Ciak, si gira! Le notizie dai set e il calendario delle serie... per veri #AFFICTIONATI! - cheTVfa : ?? Ciak, si gira! Le notizie dai set e il calendario delle serie... per veri #AFFICTIONATI! -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Serie Calendario Serie A, le partite e gli orari della 18^ giornata Sky Sport Calendario Serie A calcio oggi: partite 16 gennaio, tv, streaming, programma SKY e DAZN

Dopo l'anticipo di ieri, che nel derby di capitolino ha visto la Lazio trionfare 3-0 sulla Roma, la Serie A di calcio è pronta a tornare oggi - sabato 16 gennaio - con la seconda delle quattro parti s ...

Dopo undici mesi provano a ripartire le serie B1 e B2

Villa Vicentina, Est Volley, Rizzi e Pavia di Udine ai nastri di partenza: c’è la soluzione mini-gironi per combattere il Covid ...

Dopo l'anticipo di ieri, che nel derby di capitolino ha visto la Lazio trionfare 3-0 sulla Roma, la Serie A di calcio è pronta a tornare oggi - sabato 16 gennaio - con la seconda delle quattro parti s ...Villa Vicentina, Est Volley, Rizzi e Pavia di Udine ai nastri di partenza: c’è la soluzione mini-gironi per combattere il Covid ...