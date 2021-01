Calcio | Serie A 2020-2021 | Verona ko a Bologna | decide Orsolini Pari a reti bianche tra Torino e Spezia

Leggi su oasport

(Di sabato 16 gennaio 2021) Due gli anticipi validi per il 18° turno del campionato didi. Allo stadio Dall’Ara ilsi è imposto per 1-0 contro l’Hellas. La compagine di Sinisa Mihajlovic si è imposta grazie a un rigore trasformato da Riccardoal 19?. Il mancino dell’esterno rossoblu non ha dato scampo a Silvestri. La formazione di Juric non è riuscita a trovare la via del pareggio e i felsinei hanno ottenuto tre punti importanti per l’obiettivo salvezza. Attualmente la squadra di Mihajlovic è al dodicesimo posto con 20 punti, mentre ilè in nona piazza a quota 27 punti. Pareggio anell’altro match andato in scena alle ore 18.00 trae ...