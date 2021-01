WandaVision: l’universo Marvel incontra Disney+ per una sitcom (con mistero) incentrata sui due supereroi negli anni 60 (Di venerdì 15 gennaio 2021) WandaVision - Disney+ La prima serie originale targata Marvel Studios arriva su Disney +. Oggi la piattaforma streaming ha rilasciato infatti i primi due episodi della prima stagione di WandaVision, produzione che ha al centro della scena i personaggi di Wanda Maximoff (Elisabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany), già conosciuti dal pubblico appassionato delle storie della Marvel. 9 episodi, firmati dalla sceneggiatrice Jac Schaeffer, che daranno vita a una sitcom dove non mancheranno gli accenni alla fantascienza e al mondo dei supereroi. WandaVision: trama e anticipazioni Il pubblico troverà i personaggi di Wanda e Visione intenti a districarsi nella vita di un quartiere di Westview, con le atmosfere tipiche degli anni ‘60, abitato ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 15 gennaio 2021)La prima serie originale targataStudios arriva su Disney +. Oggi la piattaforma streaming ha rilasciato infatti i primi due episodi della prima stagione di, produzione che ha al centro della scena i personaggi di Wanda Maximoff (Elisabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany), già conosciuti dal pubblico appassionato delle storie della. 9 episodi, firmati dalla sceneggiatrice Jac Schaeffer, che daranno vita a unadove non mancheranno gli accenni alla fantascienza e al mondo dei: trama e anticipazioni Il pubblico troverà i personaggi di Wanda e Visione intenti a districarsi nella vita di un quartiere di Westview, con le atmosfere tipiche degli‘60, abitato ...

