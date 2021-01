Venezia 78, Bong Joon-Ho sarà presidente di giuria del concorso (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA – Ha conquistato il grande pubblico con ‘Parasite’, ‘Snowpiercer’ e ‘Memorie di un assassino’. Ora Bong Joon-ho è pronto per un’altra sfida. Il regista sudcoreano è stato scelto dalla Biennale di Venezia per presiedere la Giuria internazionale del Concorso della 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, chiamata ad assegnare il Leone d’oro per il miglior film e gli altri premi ufficiali. “La Mostra di Venezia porta con se’ una lunga e ricca storia, e sono onorato di essere coinvolto nella sua meravigliosa tradizione cinematografica. Come presidente della Giuria – e soprattutto come incorreggibile cinefilo – sono pronto ad ammirare e applaudire tutti i grandi film selezionati dal festival. Sono pieno di autentica gioia e di speranza”, ha dichiarato Bong Joon-ho nell’accettare la proposta. La decisione e’ stata presa dal Cda della Biennale, che ha fatto propria la proposta del Direttore artistico del Settore cinema Alberto Barbera. “La prima, bella notizia di Venezia 78 e’ che Bong Joon-ho ha aderito con entusiasmo alla proposta di presiederne la Giuria”, ha dichiarato Barbera. Leggi su dire (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA – Ha conquistato il grande pubblico con ‘Parasite’, ‘Snowpiercer’ e ‘Memorie di un assassino’. Ora Bong Joon-ho è pronto per un’altra sfida. Il regista sudcoreano è stato scelto dalla Biennale di Venezia per presiedere la Giuria internazionale del Concorso della 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, chiamata ad assegnare il Leone d’oro per il miglior film e gli altri premi ufficiali. “La Mostra di Venezia porta con se’ una lunga e ricca storia, e sono onorato di essere coinvolto nella sua meravigliosa tradizione cinematografica. Come presidente della Giuria – e soprattutto come incorreggibile cinefilo – sono pronto ad ammirare e applaudire tutti i grandi film selezionati dal festival. Sono pieno di autentica gioia e di speranza”, ha dichiarato Bong Joon-ho nell’accettare la proposta. La decisione e’ stata presa dal Cda della Biennale, che ha fatto propria la proposta del Direttore artistico del Settore cinema Alberto Barbera. “La prima, bella notizia di Venezia 78 e’ che Bong Joon-ho ha aderito con entusiasmo alla proposta di presiederne la Giuria”, ha dichiarato Barbera.

