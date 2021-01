Ultime Notizie Roma del 15-01-2021 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 gennaio 2021)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio quasi tutta Italia zona arancione divieto di spostarsi tra regioni fino al 15 febbraio con Lombardia e Sicilia che domenica potrebbero essere zona rossa El altrettanti covid è prevista dal nuovo dpcm in vigore da domani confermato il coprifuoco dalle 22 divieto trasporto dalle 18 Oggi prevista la protesta dei ristoratori per la scuola da lunedì superiore In presenza al 50% altri 522 Intanto i decessi in caso di positività risale al 10,7 in calo invece le terapie Intensive vaccini somministrati in Italia sono stati finora oltre 972 mila mila il Consiglio dei Ministri ha approvato nuovo scostamento di bilancio da 32 miliardi per finanziare la proroga della cassa integrazione le altre misure a sostegno dei Lavoratori imprese contenute nel prossimo decreto Ristori l’ho ...