UFFICIALE – Sebastiano Esposito al Venezia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Si apre un nuovo capitolo della carriera di Sebastiano Esposito, il giovane attaccante di proprietà dell'Inter passa in prestito al Venezia dopo aver giocato (poco) alla Spal i primi mesi della stagione. Questo il comunicato con cui il club veneto ha annunciato l'arrivo di Esposito.IL COMUNICATOcaption id="attachment 866917" align="alignnone" width="594" Getty/caption"Venezia FC comunica di aver trovato l’accordo con la società Internazionale FC per il prestito sino al 30 giugno 2021 dell’attaccante Sebastiano Esposito, che nella prima parte della stagione ha vestito la maglia della S.P.A.L. disputando in campionato 10 partite con 1 gol all’attivo. Nato a Castellammare di Stabia il 2 luglio 2002, ha militato nel Settore Giovanile del Brescia per poi passare nel 2014 ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 15 gennaio 2021) Si apre un nuovo capitolo della carriera di, il giovane attaccante di proprietà dell'Inter passa in prestito aldopo aver giocato (poco) alla Spal i primi mesi della stagione. Questo il comunicato con cui il club veneto ha annunciato l'arrivo di.IL COMUNICATOcaption id="attachment 866917" align="alignnone" width="594" Getty/caption"FC comunica di aver trovato l’accordo con la società Internazionale FC per il prestito sino al 30 giugno 2021 dell’attaccante, che nella prima parte della stagione ha vestito la maglia della S.P.A.L. disputando in campionato 10 partite con 1 gol all’attivo. Nato a Castellammare di Stabia il 2 luglio 2002, ha militato nel Settore Giovanile del Brescia per poi passare nel 2014 ...

