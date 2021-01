Toyota - Svelata la GR010 Hybrid | hypercar per Le Mans

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 15 gennaio 2021) L'era dellenel mondo delle corse è ufficialmente iniziata oggi con la presentazione della nuova arma della, la, avvenuta, come impongono i tempi, online. Una vettura completamente nuova rispetto alla TS050, com'è stato sottolineato nel corso della conferenza stampa, fatta eccezione per pochi dettagli relativi alla sensoristica e a componenti minori. Lo impongono, del resto, le nuove regole della categoria, volute per contenere i costi delle vetture attraverso una riduzione delle loro prestazioni. L'adozione di un powertrain ibrido era comunque inevitabile, per coerenza con la svolta che sta vivendo da qualche anno il motorsport e con il percorso intrapreso, in generale, dal mondo dell'automotive. Le norme, però, lasciano un buon grado di libertà progettuale ai ...