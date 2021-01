Task Force Italia, Web Talk con Giampiero Massolo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Appuntamento Martedì 19 Gennaio p.v. alle ore 17:30 al web Talk organizzato da Task Force Italia in partnership con l’Accademia internazionale per lo Sviluppo economico e sociale (Aises), Universal Trust e Global Investors Alliance. Valerio De Luca, presidente di Task Force Italia intervista Giampiero Massolo, presidente di Fincantieri S.p.a e Ispi. Intervengono i componenti di Task Force Italia: Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute S.p.a. Andrea Gumina, consigliere del ministro degli Affari Esteri e componente dello Sherpa Office G7/G20. Paolo Messa, Adjunct professor, Luiss Business School. Coordina Saverio Ruperto, professore ordinario di Diritto ... Leggi su formiche (Di venerdì 15 gennaio 2021) Appuntamento Martedì 19 Gennaio p.v. alle ore 17:30 al weborganizzato dain partnership con l’Accademia internazionale per lo Sviluppo economico e sociale (Aises), Universal Trust e Global Investors Alliance. Valerio De Luca, presidente diintervista, presidente di Fincantieri S.p.a e Ispi. Intervengono i componenti di: Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute S.p.a. Andrea Gumina, consigliere del ministro degli Affari Esteri e componente dello Sherpa Office G7/G20. Paolo Messa, Adjunct professor, Luiss Business School. Coordina Saverio Ruperto, professore ordinario di Diritto ...

ItaliaViva : Noi vogliamo un governo che sia efficace, da mesi si chiede un'accelerazione ma non se viene fuori. Conte ricorda i… - TgrRaiFVG : Al professor Fabio Barbone, epidemiologo, capo della task force scientifica del Friuli Venezia Giulia chiediamo: è… - davidefaraone : Dicevano che ponevamo strumentalmente problemi però dopo il nostro intervento hanno raddoppiato le risorse sulla sa… - PAOLAMALACRIDA : RT @LaVeritaWeb: La Procura di Bergamo, che indaga per epidemia colposa, manda la Finanza. E un verbale sbugiarda ancora Roberto Speranza:… - Daria_Ginevra : RT @LaVeritaWeb: La Procura di Bergamo, che indaga per epidemia colposa, manda la Finanza. E un verbale sbugiarda ancora Roberto Speranza:… -

Ultime Notizie dalla rete : Task Force Che la task force sia con te la Repubblica Virus nel Lazio, più casi (1.612) e ricoveri. Roma torna a 782. I docenti: «Test gratuiti, mai posto»

Il rapporto tra positivi e tamponi è all’ 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 5% ...

G20: Confindustria Spezia, Goretta nel B20

"Renato Goretta, Vice Presidente e Presidente del Comitato PI di Confindustria La Spezia, farà parte del B20 il Forum di dialogo ufficiale del G20, il summit dei Capi di Stato e di Governo delle più i ...

Il rapporto tra positivi e tamponi è all’ 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 5% ..."Renato Goretta, Vice Presidente e Presidente del Comitato PI di Confindustria La Spezia, farà parte del B20 il Forum di dialogo ufficiale del G20, il summit dei Capi di Stato e di Governo delle più i ...