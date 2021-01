Stati Uniti, vendite ancora giù a dicembre e sotto attese (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – vendite al dettaglio ancora in calo negli Stati Uniti. Nel mese di dicembre, si è registrato infatti una flessione mensile dello 0,7% a 540,9 miliardi di dollari, dopo il -1,4% del mese precedente (dato rivisto da -1,1%). Il dato comunicato dall’US Census Bureau è inferiore alle attese degli analisti che indicavano un -0,2%. Su base annua si è registrato un aumento del 2,9% (+3,7% a dicembre). Il dato “core”, ossia le vendite al dettaglio escluse le auto, registra un -1,4% dopo il -1,3% di dicembre e rispetto al -0,1% del consensus. Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) –al dettaglioin calo negli. Nel mese di, si è registrato infatti una flessione mensile dello 0,7% a 540,9 miliardi di dollari, dopo il -1,4% del mese precedente (dato rivisto da -1,1%). Il dato comunicato dall’US Census Bureau è inferiore alledegli analisti che indicavano un -0,2%. Su base annua si è registrato un aumento del 2,9% (+3,7% a). Il dato “core”, ossia leal dettaglio escluse le auto, registra un -1,4% dopo il -1,3% die rispetto al -0,1% del consensus.

