Shaquille O’Neall punge Harden

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Il sorprendente passaggio di Jamesai Brooklyn Nets ha destato numerose polemiche riguardo il rapporto tra il Barba e Houston Rockets. Tra i suoi principali accusatori c’è l’ex stella dell’ Nba,, che ha cosi giudicato il comportamento del texano. Cosa ha detto? Queste le dichiarazioni del grande Shaq: “Il basket è anche business, ma quando dici di aver datto tutto alla città di Houston, non è semplicemente vero. Hai chiesto Dwight Howard: te l’hanno preso e non ha funzionato. Hai chiesto Chris Paul: te l’hanno dato. Hai chiesto dei tiratori: sono arrivati. Hai chiesto infine di giocare con il tuo grande amico, Russel Westbrook: non ha funzionato neppure con lui”. Il quattro volte campione dell’ Nba si è soffermato anche sulla terza ad eliminazione ...