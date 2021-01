Serie B 2020 2021 | Ciciretti e De Luca affondano l’Entella | Chievo vince 2-1

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Ilin casa controper 2-1 nella diciottesima giornata di. Decisive le reti die Denella ripresa. Gli uomini di Aglietti, reduci da un solo successo nelle ultime cinque partite, non perdono il treno playoff e si portano a sole due lunghezze dalla Spal, mentre la Virtus Entella, dopo ben tre vittorie consecutive, frenano e restano a quota 14 punti al penultimo posto in classifica. PRIMO TEMPO – Avvio deciso delche si rende pericoloso più volte prima conche serve sulla destra Mogos, che mette in mezzo per De. L’ex di turno si gira e calcia, impegnando Russo, e poi su invito di Garritano, Margiotta spizza e colpisce per Mogos ...