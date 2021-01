Salernitana-Pordenone, aperta indagine per puntate sospette. Lovisa: “Nulla da dire” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il presidente del Pordenone, Mauro Lovisa, si è visto attaccato negli ultimi giorni. Dopo la vittoria dei ramarri in trasferta contro la Salernitana per 0-2, la Procura Federale ha aperto un’indagine a causa di oscillazioni sospette delle quote delle agenzie di scommesse. Lovisa ha commentato a riguardo al Messaggero Veneto confermando la totale estraneità della società dai fatti accaduti: «Non sappiamo Nulla a riguardo e per questo non ho Nulla da dire, lasciamo che gli organi incaricati a seguire la vicenda svolgano il proprio lavoro. Io penso esclusivamente al campo di gioco e posso sostenere che il Pordenone ha vinto con merito. Per il resto non so neppure cosa sia una scommessa: è un mondo con cui non ho ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il presidente del, Mauro, si è visto attaccato negli ultimi giorni. Dopo la vittoria dei ramarri in trasferta contro laper 0-2, la Procura Federale ha aperto un’a causa di oscillazionidelle quote delle agenzie di scommesse.ha commentato a riguardo al Messaggero Veneto confermando la totale estraneità della società dai fatti accaduti: «Non sappiamoa riguardo e per questo non hoda, lasciamo che gli organi incaricati a seguire la vicenda svolgano il proprio lavoro. Io penso esclusivamente al campo di gioco e posso sostenere che ilha vinto con merito. Per il resto non so neppure cosa sia una scommessa: è un mondo con cui non ho ...

zazoomblog : Salernitana-Pordenone aperta indagine per puntate sospette. Lovisa: “Nulla da dire” - #Salernitana-Pordenone… - alevescini00 : RT @sportface2016: #SalernitanaPordenone, aperta un'indagine per puntate sospette. Il presidente dei friulani Lovisa: 'Nulla da dire' https… - sportface2016 : #SalernitanaPordenone, aperta un'indagine per puntate sospette. Il presidente dei friulani Lovisa: 'Nulla da dire' - proodeftiky : @Paolo_Bargiggia Ciao e in bocca al lupo per la nuova avventura,cosa pensi delle strane quote su Salernitana Pordenone? - messveneto : Salernitana-Pordenone, c’è la doppia indagine: Aperto un fascicolo sia dalla procura della città campana che da que… -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Pordenone Salernitana-Pordenone, c’è la doppia indagine Il Messaggero Veneto Oscillazioni sospette delle quote in Salernitana-Pordenone, Lovisa: “Abbiamo vinto con merito”

Il presidente del Pordenone Mauro Lovisa ha commentato dalle colonne del Messaggero Veneto l’indagine aperta dalla Procura Federale sulla sfida contro la Salernitana a causa di oscillazioni sospette d ...

Calcio Serie B, Maleh passa dal Venezia alla Fiorentina: resta in prestito per sei mesi

La telenovela di mercato è ai titoli di coda: c’è l’accordo con i viola, mancano solo le firme. Zanetti potrebbe inserirlo già domani fra i convocati ...

Il presidente del Pordenone Mauro Lovisa ha commentato dalle colonne del Messaggero Veneto l’indagine aperta dalla Procura Federale sulla sfida contro la Salernitana a causa di oscillazioni sospette d ...La telenovela di mercato è ai titoli di coda: c’è l’accordo con i viola, mancano solo le firme. Zanetti potrebbe inserirlo già domani fra i convocati ...