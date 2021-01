Roma, pronto il colpo in attacco: Fonseca arricchisce la trequarti (Di venerdì 15 gennaio 2021) El Shaarawy torna alla Roma: un piano di mercato pronto a decollare nel corso dei prossimi giorni. L’esterno offensivo avrebbe già dato l’ok al suo possibile ritorno nella Capitale El Shaarawy alla Roma: atto secondo. Come confermato dalle ultime indiscrezioni di mercato, l’esterno offensivo, reduce dall’esperienza nel campionato cinese, sarebbe pronto a riaprire le porte Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 15 gennaio 2021) El Shaarawy torna alla: un piano di mercatoa decollare nel corso dei prossimi giorni. L’esterno offensivo avrebbe già dato l’ok al suo possibile ritorno nella Capitale El Shaarawy alla: atto secondo. Come confermato dalle ultime indiscrezioni di mercato, l’esterno offensivo, reduce dall’esperienza nel campionato cinese, sarebbea riaprire le porte Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

RugbyRovigoDelt : Ecco il First XV #rossoblù pronto a scendere in campo domani al “Giulio Onesti” di Roma alle ore 14, per la #nona g… - infoitinterno : In Sicilia Rt a 1: per Roma è da fascia arancione, ma Musumeci pronto con l'ordinanza per le zone ross - fabiospes1 : @Banto000 @CandiagoSilvano @CarloCalenda Ma che c’entra Roma? Io sto dicendo che nn mi piace questo tiro al piccion… - NaturaMorsa : @OrioliPaolo Marcia su Roma, vuoi le foto, per qualche negazionista pronto a inventarsi il vintage??? - sportli26181512 : #Lazio, Luiz Felipe: “Con la Roma per vincere. Siamo in fiducia”: Il brasiliano pronto a scendere in campo per la p… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma pronto Ritorno in classe 18 gennaio, a Roma e nel Lazio tutto pronto: bus turistici al 50%, tamponi per docenti e studenti, orari mutati Tecnica della Scuola Kevin Strootman: "Sono pronto a dare una mano a questa squadra"

Kevin Strootman si è presentato al Centro Sportivo Signorini con la presenza del diesse Francesco Marroccu che ha introdotto il centrocampista ex Roma: "Strootman arriva in Italia ...

PRUZZO: “Nessuna differenza tra Lazio e Roma”, ORSI: “L’undici titolare di Inzaghi è più forte”

E’ una sfida che se vinta da una delle due squadre e quindi dagli allenatori può essere una svolta per il campionato. Alessandro Vocalelli a Radio Radio Mattino: “Vedere un solo romano in campo vuol d ...

Kevin Strootman si è presentato al Centro Sportivo Signorini con la presenza del diesse Francesco Marroccu che ha introdotto il centrocampista ex Roma: "Strootman arriva in Italia ...E’ una sfida che se vinta da una delle due squadre e quindi dagli allenatori può essere una svolta per il campionato. Alessandro Vocalelli a Radio Radio Mattino: “Vedere un solo romano in campo vuol d ...