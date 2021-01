Problemi Signal, non funziona il 15 gennaio: in troppi in fuga da WhatsApp? (Di venerdì 15 gennaio 2021) In questo venerdì 15 gennaio si regsitrano seri Problemi Signal. L’app di messaggistica salita agli onori della cronaca (soprattutto in questa prima parte di 2021) non funziona a dovere. Le segnalazioni provengono da tutto il mondo e sono state confermate anche dall’account social Twitter dello stesso servizio. Quale potrebbe essere la situazione in questo momento e quali i tempi di ripristino alla normalità? In questi giorni si è parlato di Signal quasi esclusivamente in relazione a WhatsApp. A seguito della pubblicazione dei nuovi termini di utilizzo e dell’informativa della privacy proprio di WhatsApp, sono stati in molti a non accettare assolutamente le nuove condizioni. Di qui la corsa a soluzioni alternative: tra queste, la più nota Telegram ma anche ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) In questo venerdì 15si regsitrano seri. L’app di messaggistica salita agli onori della cronaca (soprattutto in questa prima parte di 2021) nona dovere. Le segnalazioni provengono da tutto il mondo e sono state confermate anche dall’account social Twitter dello stesso servizio. Quale potrebbe essere la situazione in questo momento e quali i tempi di ripristino alla normalità? In questi giorni si è parlato diquasi esclusivamente in relazione a. A seguito della pubblicazione dei nuovi termini di utilizzo e dell’informativa della privacy proprio di, sono stati in molti a non accettare assolutamente le nuove condizioni. Di qui la corsa a soluzioni alternative: tra queste, la più nota Telegram ma anche ...

wordweb81 : Problemi #Signal, non funziona il 15 gennaio: in troppi in fuga da #WhatsApp? - dottorpax : @ilpanich Uso talmente poco la messaggistica che non ho questi problemi, anche perché chi mi interessa per lavoro è… - twittingelenaa : RT @ZioGnagno: #Renzi: 'I problemi non si risolvono con un post su Instagram'. Avrà scaricato pure lui Signal. #crisidigoverno #crisigove… - ZioGnagno : #Renzi: 'I problemi non si risolvono con un post su Instagram'. Avrà scaricato pure lui Signal. #crisidigoverno #crisigoverno - beard_333 : @select1fromdual @networkpn @davy10082 @ilMangla Guarda che 'non so di cosa si parli' andava bene uguale eh... Ill… -