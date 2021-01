Per Giorgia Meloni e Matteo Salvini stessi redditi nell'ultima dichiarazione (Di venerdì 15 gennaio 2021) stessi redditi nell’ultima dichiarazione per i due leader sovranisti italiani, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, appaiati a quota 100mila euro, con pochi spicci di differenza. Il senatore della Lega, come si legge nel modello 730, relativo ai redditi del 2019 dichiara al fisco 100.925mila euro. Lo scorso anno, il reddito complessivo, indicato dal leader del Carroccio, relativo al 2018, era invece di 76.990 euro (70.173 euro di imponibile). L’altra leader sovranista, Giorgia Meloni, eletta alla Camera, nel 2020 ha dichiarato 100.456 euro di reddito complessivo (92.346 di imponibile), una cifra identica a quella della dichiarazione precedente, relativa ai ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 gennaio 2021)per i due leader sovranisti italiani,, appaiati a quota 100mila euro, con pochi spicci di differenza. Il senatore della Lega, come si legge nel modello 730, relativo aidel 2019 dichiara al fisco 100.925mila euro. Lo scorso anno, il reddito complessivo, indicato dal leader del Carroccio, relativo al 2018, era invece di 76.990 euro (70.173 euro di imponibile). L’altra leader sovranista,, eletta alla Camera, nel 2020 ha dichiarato 100.456 euro di reddito complessivo (92.346 di imponibile), una cifra identica a quella dellaprecedente, relativa ai ...

