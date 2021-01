Nuovo codice Wada: per canne e cocaina da 1 a 3 mesi di stop. Ed è polemica (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il Nuovo codice antidoping aggiornato dalla Wada, l'agenzia mondiale fa discutere. Tra le novità delle linee guida c'è la riduzione sulle sanzioni sulle cosiddette 'substances of abuse', ovvero droghe ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ilantidoping aggiornato dalla, l'agenzia mondiale fa discutere. Tra le novità delle linee guida c'è la riduzione sulle sanzioni sulle cosiddette 'substances of abuse', ovvero droghe ...

MediasetTgcom24 : Wikipedia compie vent'anni e guarda a un nuovo codice etico #Wikipedia - ArmandaGelsomin : RT @MediasetTgcom24: Wikipedia compie vent'anni e guarda a un nuovo codice etico #Wikipedia - USLUmbria2 : RT @RegioneUmbria: Si chiama Sanitapp il nuovo servizio telematico della Regione a disposizione dei cittadini per avere informazioni sui se… - Gazzetta_it : #doping Nuovo codice #Wada per canne e cocaina da 1 a 3 mesi di stop. Ed è polemica - LaNotiziaQuoti : Si potranno avere informazioni sui servizi sanitari, come la visualizzazione su mappa dei pronto soccorso più vici… -