Nuova autocertificazione 15 gennaio 2021 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nuovo Dpcm Nuova autocertificazione dal 15 gennaio 2021. Ecco quando serve l’autocertificazione e il modulo da scaricare in pdf. autocertificazione dal 15 gennaio 2021: quando e dove usarla? Con l’entrata in vigore del nuovo Dpcm del 14 gennaio 2021 cambiano le restrizioni anti-Covid. Le fasce di rischio con le relative regole, sulla base dell’ultima classificazione Leggi su periodicodaily (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nuovo Dpcmdal 15. Ecco quando serve l’e il modulo da scaricare in pdf.dal 15: quando e dove usarla? Con l’entrata in vigore del nuovo Dpcm del 14cambiano le restrizioni anti-Covid. Le fasce di rischio con le relative regole, sulla base dell’ultima classificazione

Roma – L'Italia retrocede in arancione, con nove regioni bocciate dai nuovi stringenti criteri di valutazione introdotti dall'ultimo decreto. Va peggio a Sicilia, Lombardia e provincia autonoma di Bol ...

Sicilia zona rossa e divieti, ecco cosa si può fare e cosa no. Tutte le nuove misure nel nuovo Dpcm in vigore da domenica 17 gennaio ...

