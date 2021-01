Nel testo di No Satisfaction di Ermal Meta una fotografia del quotidiano

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Neldi Nodiunaprecisa del nostro: è il nuovo singolo dell’artista, disponibile da oggi – venerdì 15 gennaio 2021 – in radio e negli store digitali. Anticipa la partecipazione dial Festival di Sanremo, nella categoria dei Campioni con il brano Un Milione Di Cose Da Dirti. Noapre la strada al nuovo percorso diche lo porterà verso il rilascio del disco di inediti che arriverà in seguito alla partecipazione al 71° Festival della Canzone Italiana. Si basa su pochi concetti essenziali e fotografa in maniera precisa e spietata il nostro – qualsiasi –, ricordando una cosa che tutti ...