L'orgasmo di Bersani in collegamento con La7: "Non ha voluto farlo...", fino a dove si spinge contro Renzi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Torna il Pierluigi Bersani a luci rosse, quello che da Lilli Gruber aveva parlato dell'"orgasmo" di Matteo Renzi nell'aprire una crisi di governo. orgasmo che all'epoca delle parole da Lilli la rossa era solo potenziale e che al contrario, ora, si è realizzato. E così, intercettato da PiazzaPulita, il programma condotto da Corrado Formigli sempre su La7, Bersani ha nuovamente detto la sua sul tema: "Renzi? Non ha seguito la mia ricetta del trattenere l'orgasmo. Lui è fatto così". E ancora, il presunto smacchiatore di giaguari che con il leader di Italia Viva ha da sempre un conto in sospeso, aggiunge: "Stiamo assistendo a un'operazione di un cinismo senza precedenti. Ma lui è fatto così. Il problema è chi gli va dietro", conclude Bersani.

