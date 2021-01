Lombardia in zona rossa da domenica 17: scuole chiuse dalla seconda media, spostamenti vietati (Di venerdì 15 gennaio 2021) Con un indice RT di 1.38 la Lombardia diventa zona rossa da domenica 16 gennaio. Le scuole resteranno chiuse dalla seconda media in su con la didattica a distanza. Le regole saranno le stesse delle zone arancione, ma si potrà uscire da casa solo per motivi di urgenza, salute o lavoro autocertificando gli spostamenti. Si td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 15 gennaio 2021) Con un indice RT di 1.38 ladiventada16 gennaio. Leresterannoin su con la didattica a distanza. Le regole saranno le stesse delle zone arancione, ma si potrà uscire da casa solo per motivi di urgenza, salute o lavoro autocertificando gli. Si td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

matteosalvinimi : ??#LOMBARDIA IN ZONA ROSSA!?? Dopo tutti i sacrifici fatti, il governo rispedisce la Lombardia in zona rossa...! Gu… - Corriere : Fontana: «La Lombardia sta per entrare in zona rossa, una punizione che non meritiamo» - GiulioCentemero : ??#Lombardia zona rossa? È un attentato al sistema produttivo lombardo Decisione assurda che avrà conseguenze dramma… - silviabar12 : Mio figlio rimanda l'esame di scuola guida per la quarta volta per zona rossa. È tutto bellissimo #Lombardia - lellacmilan : Lombardia zona rossa, ancora. Continuamente. In loop da un anno. Mi pagate lo psicologo? -