Lazio – Roma: il derby è dei biancocelesti (Di venerdì 15 gennaio 2021) Lazio – Roma valevole per la diciottesima giornata di campionato è terminata 3-0. Serata d’oro per i biancocelesti che incassano tre punti molto importanti, vincono il derby e collezionano il terzo risultato positivo consecutivo. La Roma dal canto proprio arresta la propria corsa verso il secondo posto. Le conferenze stampa alla vigilia di Lazio – Roma Lazio – Roma, com’è andata la partita? PRIMO TEMPO: Inizia puntuale allo stadio Olimpico di Roma, Lazio – Roma. Cominciano a pressare dal primo minuti i biancocelesti che mantengono alto il possesso palla e lasciano pochi spazi agli avversari. Il risultato si sblocca al 14esimo minuto quando Immobile gonfia ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 15 gennaio 2021)valevole per la diciottesima giornata di campionato è terminata 3-0. Serata d’oro per iche incassano tre punti molto importanti, vincono ile collezionano il terzo risultato positivo consecutivo. Ladal canto proprio arresta la propria corsa verso il secondo posto. Le conferenze stampa alla vigilia di, com’è andata la partita? PRIMO TEMPO: Inizia puntuale allo stadio Olimpico di. Cominciano a pressare dal primo minuti iche mantengono alto il possesso palla e lasciano pochi spazi agli avversari. Il risultato si sblocca al 14esimo minuto quando Immobile gonfia ...

ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - MovistarFutbol : Derby della Capitale: Lazio - Roma. Este viernes, 20.45h en @vamos. #LaCasadelFútbol - SquawkaNews : Lazio 3-0 Roma FT: ?? Immobile ?? Luis Alberto ?? Luis Alberto Lazio secure the bragging rights in the first… - B4DV4SS : LAZIO 3 RATTI 0 CI CREDEVANO RIZZITELLI ERA UN'AMICHEVOLE DZEKO MKHITARYAN PIÙ FORTI DI IMMOBILE ZI IBANEZ A LUIS… - AntoMargiotta : RT @LazioClubSicily: ...È sempre la stessa storia: LAZIO 3 roma 0 ???????? -