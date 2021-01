“Io Apro” | Paragone incontra i ristoratori che sfidano il governo rimanendo aperti

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Il senatore Gianluigiscende in campo per mostrare tutta la sua solidarietà aiche, da Nord a Sud, hanno deciso di ribellarsi alle restrizioni imposte da unche continua a chiedere sacrifici agli italiani senza mai tendere in cambio la mano. I “ristori”, parola ripetuta come una cantilena dagli esponenti del Conte-bis, non si vedono ancora, o sono ampiamente insufficienti rispetto alla portata di una crisi economica senza precedenti. E così, ecco che una parte di Paese ha deciso di dire “basta” e alzare le saracinesche del proprio ristorante sfidando le regole, al grido di “Io”.sarà così in Emilia-Romagna, una delle tante Regioni che ha deciso di alzare la voce, per dare manforte aiche aderiranno all’iniziativa. Un percorso a ...